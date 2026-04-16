Экономика
20:21, 16 апреля 2026

Криптобиржа заявила о совершенном с участием западных спецслужб хищении средств россиян

Криптобиржа Grinex заявила о хищении средств россиян на сумму более 1 млрд руб
Дмитрий Воронин

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Криптобиржа Grinex заявила, что подверглась масштабной кибератаке с признаками участия зарубежных спецслужб, в результате которой с ее криптокошельков были похищены средства россиян на сумму, превышающую миллиард рублей. Заявление опубликовано в ее Telegram-канале.

«Цифровые следы и характер атаки свидетельствуют о беспрецедентном уровне ресурсов и технологий, доступных исключительно структурам недружественных государств», — отметили представители площадки, уточнив, что Grinex «обеспечивает расчеты между российскими бизнесами и гражданами в цифровых активах».

В связи с атакой биржа сообщила о приостановке работы и передаче всей доступной информации в правоохранительные органы. «По предварительным данным, атака координировалась с целью нанесения прямого ущерба финансовому суверенитету России», — говорится также в сообщении.

Grinex была основана весной 2025 года. Спустя несколько месяцев криптобиржа попала под санкции США.

    Последние новости

    Зеленский прокомментировал заявления о прекращении поставок оружия Украине

    Раскрыты ожидания мировых лидеров о конфликте США и Ирана

    Турист сбежал с курорта после первого дня отпуска из-за покусавшей его девушки

    Гость программы разбил лоб до крови в прямом эфире

    Владельцам питомцев назвали опасные растения

    Изрезанного россиянина нашли в квартире одного из самых богатых городов страны

    Раскрыты все подробности о производстве двигателей Haval в Туле

    Опровергнут самый вредный романтический миф

    В МИД высказались о стремлении Киева к миру

    Криптобиржа заявила о совершенном с участием западных спецслужб хищении средств россиян

    Все новости
