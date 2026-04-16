09:55, 16 апреля 2026Мир

Ливан оказался «не в курсе» своих контактов с Израилем

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Florion Goga / Reuters

Ливанские власти завили, что не в курсе возможных контактов с Израилем, которые анонсировал президент США Дональд Трамп. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает агентство Agence France-Presse (AFP), передает ТАСС.

«Мы не в курсе каких-либо запланированных контактов с израильской стороной, и нас об этом не информировали по официальным каналам», — заявил представитель руководства Ливана.

Ранее Трамп рассказал, что Израиль и Ливан проведут первые за 34 года переговоры на уровне своих лидеров в этот четверг, 16 апреля.

14 апреля стало известно, что США, Израиль и Ливан согласились начать прямые переговоры. Как сообщил американский Госдеп, Штаты окажут Ливану масштабную финансовую помощь в том случае, если переговоры с израильской стороной пройдут успешно.

