Люди пострадали при ударе ВСУ по административному зданию в российском регионе

Гладков: Люди пострадали при ударе ВСУ по административному зданию в Шебекино

Три человека пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по административному зданию в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Ранены трое сотрудников. У одной женщины минно-взрывная травма, касательные ранения грудной клетки и руки, а также слепое осколочное ранение ноги. У еще двух женщин баротравмы и минно-взрывные травмы», — написал он.

В Шебекинской ЦРБ пострадавшим оказали помощь, после этого их для дальнейшего обследования отправили в больницу Белгорода. По словам губернатора, получили повреждение остекление и фасад здания.

В ночь на 16 апреля над регионами России сбили более двухсот беспилотников ВСУ. По данным оборонного ведомства, налету подверглись семь регионов, среди которых Орловская и Смоленская области, а также Краснодарский край и Крым.