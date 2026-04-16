Люди пострадали при ударе ВСУ по административному зданию в российском регионе

18:55, 16 апреля 2026Россия

Гладков: Люди пострадали при ударе ВСУ по административному зданию в Шебекино
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Три человека пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по административному зданию в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Ранены трое сотрудников. У одной женщины минно-взрывная травма, касательные ранения грудной клетки и руки, а также слепое осколочное ранение ноги. У еще двух женщин баротравмы и минно-взрывные травмы», — написал он.

В Шебекинской ЦРБ пострадавшим оказали помощь, после этого их для дальнейшего обследования отправили в больницу Белгорода. По словам губернатора, получили повреждение остекление и фасад здания.

В ночь на 16 апреля над регионами России сбили более двухсот беспилотников ВСУ. По данным оборонного ведомства, налету подверглись семь регионов, среди которых Орловская и Смоленская области, а также Краснодарский край и Крым.

    Последние новости

    Россиянин, находящийся в федеральном розыске, расстрелял полицейских и скрылся. Он может быть вооружен автоматическим оружием

    Звезда «Слова пацана» плакал под треки Басты

    Трамп приготовился завершить 10-ю войну

    У Моргенштерна вновь арестовали недвижимость

    Названо число ожидающих вакцину от одного вида рака россиян

    Ольга Серябкина показала внешность трех поколений женщин в семье

    Бывший SsangYong предложит россиянам новый внедорожник

    Разминирование Донбасса проведут при помощи ИИ

    Банк России объяснил непрямую связь снижения инфляции и ключевой ставки

    Популярная блогерша отпраздновала с женихом день рождения в Африке и не выжила

    Все новости
