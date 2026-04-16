Набиуллина объяснила ожидание низких ставок наивностью

Глава ЦБ Набиуллина напомнила о невозможности низких ставок при высокой инфляции

Доступные кредиты и низкие ставки возможны только в тех странах, где наблюдается низкая инфляция, а стран, где значительный рост цен сопровождается свободным доступом к дешевым деньгам, нет. Об этом на Биржевом форуме Мосбиржи напомнила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Поэтому наивно считать, что при более высокой цели по инфляции будут более низкие ставки, ровно наоборот», — подчеркнула глава регулятора.

По ее словам, для людей и для бизнеса дороже всего в конечном итоге обходится длительный период высокой инфляции, потому что это неизбежно ведет к росту процентных ставок.

В то же время Набиуллина пообещала, что ЦБ не станет пытаться любой ценой добиться снижения инфляции до целевых четырех процентов уже в этом году. Она пояснила, что в принципе принять такие решения, которые опустят рост цен на желаемый уровень, можно уже сейчас, но в регуляторе не считают это целесообразным.

Речь в первую очередь идет о денежно-кредитной политике (ДКП), основным параметром которой считается ключевая ставка. С июня прошлого года ЦБ проводит цикл ее снижения, в марте она достигла уровня 15 процентов годовых. Очередное заседание совета директоров регулятора по вопросу ставки состоится 24 апреля.

Накануне, 15 апреля, президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал от правительства и Центробанка объяснить, почему текущие показатели по росту ВВП отстают от официальных прогнозов, причем падают даже такие системообразующие отрасли, как строительство и промышленное производство, а в целом экономика за январь-февраль сократилась на 1,8 процента.