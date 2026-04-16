11:42, 16 апреля 2026

Набиуллина объяснила ожидание низких ставок наивностью

Глава ЦБ Набиуллина напомнила о невозможности низких ставок при высокой инфляции
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Доступные кредиты и низкие ставки возможны только в тех странах, где наблюдается низкая инфляция, а стран, где значительный рост цен сопровождается свободным доступом к дешевым деньгам, нет. Об этом на Биржевом форуме Мосбиржи напомнила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Поэтому наивно считать, что при более высокой цели по инфляции будут более низкие ставки, ровно наоборот», — подчеркнула глава регулятора.

По ее словам, для людей и для бизнеса дороже всего в конечном итоге обходится длительный период высокой инфляции, потому что это неизбежно ведет к росту процентных ставок.

В то же время Набиуллина пообещала, что ЦБ не станет пытаться любой ценой добиться снижения инфляции до целевых четырех процентов уже в этом году. Она пояснила, что в принципе принять такие решения, которые опустят рост цен на желаемый уровень, можно уже сейчас, но в регуляторе не считают это целесообразным.

Речь в первую очередь идет о денежно-кредитной политике (ДКП), основным параметром которой считается ключевая ставка. С июня прошлого года ЦБ проводит цикл ее снижения, в марте она достигла уровня 15 процентов годовых. Очередное заседание совета директоров регулятора по вопросу ставки состоится 24 апреля.

Накануне, 15 апреля, президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал от правительства и Центробанка объяснить, почему текущие показатели по росту ВВП отстают от официальных прогнозов, причем падают даже такие системообразующие отрасли, как строительство и промышленное производство, а в целом экономика за январь-февраль сократилась на 1,8 процента.

    Последние новости

    «Нет тела — нет дела». Российский пилот и военблогер Воевода записал предсмертное видео, но в его суицид не верят

    Стало известно о возможном продлении перемирия США и Ирана

    Пугачева передумала съезжать с элитной виллы на Кипре

    Российский боец UFC оценил жизнь на родине фразой «а что там делать»

    Обновление Windows сломало все версии ОС

    Экс-госсекретарь США назвал единственный способ решить конфликт с Ираном

    Висящая на окне проститутка в стрингах попала на видео в российском регионе

    Зеленского наградили за борьбу

    В России задумались о росте госдолга сверх плана

    Украина выпустила по российским объектам умные авиабомбы

    Все новости
