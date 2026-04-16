19:07, 16 апреля 2026Россия

Названо число ожидающих вакцину от одного вида рака россиян

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Вакцину от колоректального рака «Онкопепт» получат 27 россиян. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, чьи слова приводит «Газета.Ru».

«На данный момент для лечения отобрано 27 пациентов. По регламенту на изготовление препарата необходимо 49 дней, из которых не менее 7 дней занимает процедура контроля качества», — пояснила она.

По ее словам, два пациента уже получают лечение при помощи онковакцины. Первому ввели препарат 31 марта 2026 года, а второму — в начале апреля.

Ранее в Минздраве России сообщили, что 60-летний житель Курской области стал первым человеком в стране, получившим персонализированную вакцину от меланомы кожи.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в начале апреля сообщил, что в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) теперь включены персонализированные методы лечения онкологических заболеваний с использованием онковакцин.

