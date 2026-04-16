Охота на лося в российском регионе закончилась трагедией

В Рязани осудили мужчину за убийство на охоте

В Рязани осудили мужчину за расправу на охоте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, 24 февраля 2024 года на территории охотничьих угодий местным предпринимателем была организована незаконная коллективная охота на лося. 54-летний мужчина произвел несколько выстрелов из ружья вдоль стрелковой линии — он попал в лося и ранил одного из охотников. Ранения, полученные человеком, оказались несовместимы с жизнью.

Чтобы избежать ответственности, стрелок с двумя участниками охоты вывезли мужское тело на полигон бытовых отходов и закопали. Оружие пострадавшего похитил и распорядился по своему усмотрению.

По уголовному делу проведено более 350 допросов, в том числе более 100 свидетелей, 79 судебных экспертиз и свыше 20 обысков.

Суд приговорил фигуранта к 11 годам колонии строгого режима, а также лишил специального звания полковник полиции.

Ранее сообщалось, что удерживаемую в погребе россиянку подруги сбросили с моста в озеро с цепью на шее.