Удерживаемую в погребе россиянку подруги сбросили с моста в озеро с цепью на шее

16:32, 16 апреля 2026

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: : Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Саратовской области осудили подруг, державших в погребе россиянку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Они признаны виновными по статье 30, 105 («Покушение на убийство лица в связи с выполнением данным лицом общественного долга, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Как установил суд, ночью 30 сентября 2024 года 25-летняя пострадавшая обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что знает, где находится разыскиваемый человек, после чего полицейские оперативно его задержали.

Это не понравилось знакомым задержанного, и на улице Проезжая две подруги с 28-летним приятелем начали избивать заявительницу. Они также озвучивали угрозы в адрес пострадавшей. Били ножом, срезали волосы с головы, а затем поместили в погреб гаража в одном из домов в Энгельсе и там удерживали.

Чтобы расправиться с девушкой, злоумышленники отвезли ее на озеро, где веревкой и цепью перетянули шею и рот, связали руки и сбросили с моста в воду. После падения пострадавшая смогла освободиться и удержаться на плаву. Но сообщники не отказались от своих намерений и снова поместили ее в погреб, откуда позже ее освободил случайный человек.

Суд приговорил каждую из подруг к девяти годам колонии общего режима. Уголовное дело в отношении сообщника выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что браконьер пытался расправиться со свидетелями в российском регионе.

