19:00, 16 апреля 2026Путешествия

Популярная блогерша отпраздновала с женихом день рождения в Африке и не выжила

The Sun: 31-летнюю туристку нашли бездыханной в номере отеля на Занзибаре
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: @ashleejenae

Популярную в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) блогершу Эншли Робинсон, у которой более 100 тысяч подписчиков, нашли бездыханной в номере отеля в Африке — ее жениха заподозрили в расправе над ней. Об этом стало известно газете The Sun.

Робинсон остановилась со своим 45-летним возлюбленным Джо Макканном в гостинице Занзибара. 8 апреля женщина отпраздновала свой 31-й день рождения и оказалась в больнице — ее обнаружили без сознания в комнате. На следующий день врачи сообщили семье туристки, что она не выжила.

Согласно предварительному заключению экспертов, причиной кончины Робинсон стало удушье. Полиция предположила, что в смерти женщины виновата она сама. Однако ее родственники обвинили Макканна в сокрытии правды: мужчина не сообщил им о состоянии своей невесты и перестал отвечать на звонки. Также выяснилось, что за четыре дня до трагедии пара поссорилась, и администрации заведения пришлось расселить их, чтобы избежать повторных конфликтов.

Уточняется, что Макканн является основателем компании Asymmetric Financial, занимающейся управлением криптовалютами, которая базируется в Портленде, США. Власти страны заявили, что не подозревают его в противоправных действиях. На данный момент он сотрудничает со следователями, которые ждут медицинского заключения судмедэкспертов.

Ранее мужчина приехал с женой на отдых на Бали и был найден бездыханным в бассейне. Трагедия произошла в отеле курорта Легиан.

