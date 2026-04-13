Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:10, 13 апреля 2026Путешествия

Мужчина приехал с женой на отдых на Бали и был найден бездыханным в бассейне

Алина Черненко

Фото: Bob Strong / Reuters

Пожилого туриста из Австралии нашли бездыханным в бассейне на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает портал News.com.au.

Уточняется, что трагедия произошла в воскресенье, 12 апреля, в отеле курорта Легиан. Его сотрудники вызвали экстренные службы после обнаружения в воде 74-летнего мужчины без сознания.

Гости отеля, персонал и парамедики пытались спасти австралийца, но безуспешно. Представитель полиции Денпасара заявил, что на теле не было следов насилия «с применением острых или тупых предметов». Кроме того, выяснилось, что иностранец приехал на отдых с женой. Личность мужчины пока не установлена.

Ранее британского туриста нашли бездыханным в бассейне роскошного отеля в Африке. Шокированные гости и персонал подняли тревогу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok