Мужчина приехал с женой на отдых на Бали и был найден бездыханным в бассейне

74-летнего туриста из Австралии нашли бездыханным в бассейне на Бали

Пожилого туриста из Австралии нашли бездыханным в бассейне на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает портал News.com.au.

Уточняется, что трагедия произошла в воскресенье, 12 апреля, в отеле курорта Легиан. Его сотрудники вызвали экстренные службы после обнаружения в воде 74-летнего мужчины без сознания.

Гости отеля, персонал и парамедики пытались спасти австралийца, но безуспешно. Представитель полиции Денпасара заявил, что на теле не было следов насилия «с применением острых или тупых предметов». Кроме того, выяснилось, что иностранец приехал на отдых с женой. Личность мужчины пока не установлена.

