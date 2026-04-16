Посла Мексики вызвали в МИД России

Захарова: Посол Мексики был вызван в МИД из-за удержания гражданки России

Посол Мексики Эдуардо Вильегас Мехиас был вызван в МИД России, где ему выразили обеспокоенность в связи с ситуацией с удерживаемой органами опеки россиянкой. Об этом заявила во время брифинга официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Ему вновь заявлена решительная обеспокоенность в связи с бездействием мексиканских властей в разрешении ситуации с несовершеннолетней гражданкой России», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, Мексика игнорирует неоднократные обращения российской стороны. В связи с этим Москва требует незамедлительного обеспечения консульского доступа к несовершеннолетней россиянке и создания условий для ее возвращения на родину.

Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Яков Федоров заявил, что мексиканские власти отказываются возвращать в Россию несовершеннолетнюю гражданку Кристину Романову. Ее удерживают в учреждении Генпрокуратуры по делам семьи и детей и не предоставляют к ней консульского доступа с августа 2025 года. Все обращения в адрес МИД Мексики, Генпрокуратуры и других органов власти остаются без должного внимания.