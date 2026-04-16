РИА Новости: Наемников в ряды ВСУ стали набирать на границе Польши и Украины

Наемники из Колумбии записываются в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) у украинских пограничников прямо на польско-украинской границе. Об этом журналистам РИА Новости рассказал анонимный источник.

По словам собеседника, наемники добираются до границы Польши и Украины, где их принимают в украинскую армию в пограничных воинских частях. Как уточняется, колумбийцы отправляются на границу вслепую и предварительно не договариваются с вербовщиками.

В свою очередь, родственники пропавших граждан Колумбии потом выясняют, что их близкие добираются до места, записываются, а после их развозят по воинским частям, где они проходят обучение. Далее иностранные наемники прибывают в зону боевых действий, а затем связь с ними теряется, отметили источники.

Ранее Колумбия запретила наемничество в ВСУ. «Прекрасная новость! Президент Густаво Петро подписал закон 2569 от 17 марта 2026 года, запрещающий использование колумбийских наемников», — рассказал депутат от правящей коалиции «Исторический пакт» Алехандро Торо.