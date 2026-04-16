Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:56, 16 апреля 2026

Появились данные о прибытии наемников ВСУ на польскую границу

РИА Новости: Наемников в ряды ВСУ стали набирать на границе Польши и Украины
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Наемники из Колумбии записываются в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) у украинских пограничников прямо на польско-украинской границе. Об этом журналистам РИА Новости рассказал анонимный источник.

По словам собеседника, наемники добираются до границы Польши и Украины, где их принимают в украинскую армию в пограничных воинских частях. Как уточняется, колумбийцы отправляются на границу вслепую и предварительно не договариваются с вербовщиками.

В свою очередь, родственники пропавших граждан Колумбии потом выясняют, что их близкие добираются до места, записываются, а после их развозят по воинским частям, где они проходят обучение. Далее иностранные наемники прибывают в зону боевых действий, а затем связь с ними теряется, отметили источники.

Ранее Колумбия запретила наемничество в ВСУ. «Прекрасная новость! Президент Густаво Петро подписал закон 2569 от 17 марта 2026 года, запрещающий использование колумбийских наемников», — рассказал депутат от правящей коалиции «Исторический пакт» Алехандро Торо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok