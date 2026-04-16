Пропавшую 17-летнюю школьницу нашли в спальне у насильника

В США пропавшую 17-летнюю девушку нашли в спальне у преступника

В американском штате Флорида пропавшую школьницу нашли через четыре дня в спальне официально зарегистрированного насильника. Об этом сообщает Daily Star.

17-летняя девушка, имя которой не разглашается, была объявлена родителями в розыск 10 апреля. Во вторник, 14 апреля, сотрудники полиции обнаружили ее во время обыска дома 30-летнего Алексиса Диаса-Толедо в городе Денди, округ Полк. Когда правоохранители прибыли к дому мужчины, он признал, что знаком с девушкой, но сказал, что не видел ее несколько дней. При этом Диас-Толедо отказался впускать полицейских.

Когда они все-таки получили доступ в дом, то нашли пропавшую в шкафу в спальне преступника. Диаса-Толедо арестовали и обвинили в несоблюдении требований регистрации преступников, совершивших преступления против половой неприкосновенности, и вмешательстве в опеку над несовершеннолетним.

Известно, что в 2014 году Диас-Толедо совершил тяжкое преступление, после чего был официально зарегистрирован как насильник. В каких отношениях он состоял с девушкой, не сообщается, однако обвинений в сексуальном насилии над ней ему предъявлено не было.

