Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 16 апреля 2026

Пропавшую 17-летнюю школьницу нашли в спальне у насильника

В США пропавшую 17-летнюю девушку нашли в спальне у преступника
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Nick Starichenko / Shutterstock / Fotodom

В американском штате Флорида пропавшую школьницу нашли через четыре дня в спальне официально зарегистрированного насильника. Об этом сообщает Daily Star.

17-летняя девушка, имя которой не разглашается, была объявлена родителями в розыск 10 апреля. Во вторник, 14 апреля, сотрудники полиции обнаружили ее во время обыска дома 30-летнего Алексиса Диаса-Толедо в городе Денди, округ Полк. Когда правоохранители прибыли к дому мужчины, он признал, что знаком с девушкой, но сказал, что не видел ее несколько дней. При этом Диас-Толедо отказался впускать полицейских.

Когда они все-таки получили доступ в дом, то нашли пропавшую в шкафу в спальне преступника. Диаса-Толедо арестовали и обвинили в несоблюдении требований регистрации преступников, совершивших преступления против половой неприкосновенности, и вмешательстве в опеку над несовершеннолетним.

Известно, что в 2014 году Диас-Толедо совершил тяжкое преступление, после чего был официально зарегистрирован как насильник. В каких отношениях он состоял с девушкой, не сообщается, однако обвинений в сексуальном насилии над ней ему предъявлено не было.

Ранее сообщалось, что в США мужчина ночью проник в чужой дом и забрался в постель к ребенку. Преступника задержали родные пострадавшей девочки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Живите честно». Боевой летчик-военблогер покончил с собой на фоне подозрений в дискредитации Российской армии

    Бывший сенатор-миллиардер пожаловался на невыдачу продуктов в колонии

    Предстоящие выборы в стране НАТО насторожили ЕС из-за Украины

    Минобороны выпустило заявление о налете на Россию сотен беспилотников ВСУ

    В России попросили резко поднять цены на импортные шины

    В США признали победу Ирана

    Раскрыты обстоятельства судьбы покончившего с собой офицера и военблогера Воеводы

    Пропавшую 17-летнюю школьницу нашли в спальне у насильника

    Появились данные о прибытии наемников ВСУ на польскую границу

    Французского оппозиционера не пустили на ужин со сторонниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok