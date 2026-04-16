Раскрыта позиция Трампа по прекращению огня в Ливане

Президент США Дональд Трамп поддержал Ливан в вопросе скорейшего прекращения огня с Израилем. Об этом говорится в заявлении канцелярии президента страны Джозефа Ауна по итогам его телефонного разговора с американским лидером, передает РИА Новости.

«Трамп подтвердил свою поддержку президенту Ауну и Ливану, подчеркнув приверженность удовлетворению ливанского запроса о скорейшем прекращении огня», — сказано в тексте.

Ранее Трамп рассказал, что 16 апреля Израиль и Ливан проведут первые за 34 года переговоры на уровне своих лидеров.

14 апреля стало известно, что Соединенные Штаты, Израиль и Ливан согласились начать прямые переговоры. По информации Госдепа США, Вашингтон окажет Ливану масштабную финансовую помощь в том случае, если переговоры с Тель-Авивом будут успешными.