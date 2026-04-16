Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:44, 16 апреля 2026Силовые структуры

Раскрыта схема взяток на Западно-Сибирской железной дороге

Главу Западно-Сибирской железной дороги обвинили в получении взяток на ₽50 млн
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Новосибирске задержали руководителя Западно-Сибирской железной дороги, он подозревается в получении взяток на 50 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По версии следствия, деньги глава Западно-Сибирской железной дороги получил от предпринимателей в период с апреля 2025 по апрель 2026 года. За круглую сумму он обеспечивал им общее покровительство и давал указания подчиненным по подписанию нужных документов.

Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и части 6 статьи 291 («Дача взятки в особо крупном размере») УК РФ. Сейчас все фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сотрудники силовых структур задержали одного из кураторов разбойного нападения на женщину в Москве, которое закончилось расправой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok