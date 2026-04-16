Раскрыта схема взяток на Западно-Сибирской железной дороге

Главу Западно-Сибирской железной дороги обвинили в получении взяток на ₽50 млн

В Новосибирске задержали руководителя Западно-Сибирской железной дороги, он подозревается в получении взяток на 50 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По версии следствия, деньги глава Западно-Сибирской железной дороги получил от предпринимателей в период с апреля 2025 по апрель 2026 года. За круглую сумму он обеспечивал им общее покровительство и давал указания подчиненным по подписанию нужных документов.

Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и части 6 статьи 291 («Дача взятки в особо крупном размере») УК РФ. Сейчас все фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.

