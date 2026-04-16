Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:22, 16 апреля 2026Силовые структуры

Задержан куратор расправы над предпринимательницей из Москвы

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Сотрудники силовых структур задержали одного из кураторов разбойного нападения на женщину в Москве, которое закончилось расправой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

Мужчину задержали в Санкт-Петербурге. По версии следствия, он действовал по заданию организаторов преступления — нашел курьеров, а затем координировал их действия по передаче имущества погибшей. Как уточняет Telegram-канал «112», задержанный — 18-летний Никита К. Погибшей оказалась предпринимательница Екатерина Чучупало.

Преступление произошло вечером 13 марта. Футболист Даниил Секач, вооружившись болгаркой и кувалдой, пришел в квартиру Чучупало на Строгинском бульваре. Ему открыла дверь дочь хозяйки, которая, как и спортсмен, действовала под влиянием мошенников. Мужчина прошел внутрь и попытался открыть сейф, но не смог. Тогда он решил узнать код от сейфа у самой предпринимательницы, которая тоже находилась в жилище, и избил ее до смерти.

После этого Секач вскрыл сейф, а деньги и драгоценности из него выбросил в окно по указанию звонившего. Украденное подобрал подосланный мошенниками курьер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok