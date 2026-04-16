17:16, 16 апреля 2026Авто

Россия сможет избежать дефицита дешевых покрышек

Эксперт Арабаджи объяснила, откуда в России появятся недорогие шины
Марина Аверкина

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Возможное ограничение поставок китайских покрышек не приведет к исчезновению бюджетного сегмента, заявила НСН глава Национального агентства промышленной информации Татьяна Арабаджи. По ее словам, российские и белорусские производители располагают достаточными мощностями, чтобы предложить покупателям недорогую продукцию взамен.

Эксперт напомнила, что после ухода с рынка большинства западных компаний, автомобилистам приходится выбирать между отечественной, белорусской и китайской продукцией. Премиальных шин стало гораздо меньше, а их стоимость выросла из-за усложнившейся логистики, удорожания сырья и курсовых колебаний. «Вакуум заполняет Китай. Сравнивать смысла нет, потому что у разных шин разная цена, разная продуктовая ниша. Нельзя сказать, что все китайские шины— как наши, но дешевле», — объясняет Арабаджи.

Если правительство примет решение о введении пошлин на 30 процентов, то стоимость ввозимых из Китая покрышек увеличится. Но, как заверила глава НАПИ, дефицита недорогих шин это не вызовет. Она отметила, что остаются доступными варианты российского и белорусского производства. Кроме того, можно изучить возможности соседних государств. «Понятно, что это будет временное решение. Если импорт начнет расти бешеными темпами, конечно, и на них могут ввести пошлины», — подытожила специалист.

Ранее крупные российские производители автомобильных шин обратились в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой защитить местный рынок от слишком дешевой продукции из Китая. Одним из вариантов повышения конкурентоспособности отечественной продукции называются пошлины в размере около 30 процентов, которые увеличат стоимость импорта.

    Последние новости

    Вооруженный мужчина скрылся после расстрела полицейских в российском регионе

    Россия выиграла золото на чемпионате Европы по дзюдо

    Мерц отказался верить в спасение Германии при помощи мирного атома

    Встречавший катер в курортном городе россиянин получил 14 лет колонии

    Военкор обвинил записавшего предсмертное видео Воеводу в «спектакле на потеху противника»

    Российские волонтеры подселили спасенную Дыньку к трехлапой Груше

    Популярная российская блогерша рассказала о проблемах со здоровьем и обратилась к зрителям

    Российский патрон с краской помешает FPV-дронам

    Россиян научили правильно составлять резюме

    Туша огромного существа заблокировала канал в знаменитом городе

    Все новости
