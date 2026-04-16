08:08, 16 апреля 2026Авто

В России попросили резко поднять цены на импортные шины

Производители шин в России попросили ввести пошлины в размере 30 % на импорт
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Reuters

Российские производители автомобильных шин, в том числе «Кордиант», «Кама» и Ikon Tyres, обратились в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с просьбой защитить местный рынок от слишком дешевой продукции из Китая. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

Одним из вариантов повышения конкурентоспособности отечественной продукции называются пошлины в размере около 30 процентов, которые приведут к существенному росту стоимости импорта.

Также ЕЭК может установить квоты на поставки, что поднимет цены за счет сокращения предложения на рынке. Срок рассмотрения заявки для открытия расследования составляет 30 дней, но в отдельных случаях его могут продлевать.

Материалы по теме:
В России закрываются салоны китайских автопроизводителей. Почему это происходит?
В России закрываются салоны китайских автопроизводителей.Почему это происходит?
21 января 2026
Россиян захотели лишать прав за ряд устройств на машине. Пока за них штрафуют на 500 рублей
Россиян захотели лишать прав за ряд устройств на машине.Пока за них штрафуют на 500 рублей
19 января 2026

Собеседники издания напоминают, что на Китай приходится три четверти всего импорта шин, в основном оттуда идут бюджетные варианты. По данным Главного таможенного управления КНР, в прошлом году в Россию завезено шин на 510 миллионов долларов, что в 3,3 раза больше, чем в 2021 году, когда в стране еще работали ведущие мировые бренды.

Гендиректор холдинга «Кордиант» Дмитрий Горбачев подчеркнул, что поставки слишком дешевых шин из-за рубежа наносят ущерб отечественным производителям, поэтому необходимо обеспечить их конкурентоспособность за счет защитных мер. На фоне экспансии китайских компаний российские мощности по выпуску шин загружены всего на 51 процент. В прошлом году выпуск продукции в России упал еще на 20 процентов.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заметил, что при введении пошлин пострадают потребители, которым доступны только самые дешевые покрышки. При этом, указал он, опыт прошлых лет позволяет предположить, что при росте пошлин цены на конечную продукцию могут увеличиться даже сильнее.

Ранее Минпромторг предложил запретить поставки в Россию шин с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов. Речь идет о части китайской продукции, которая после такого решения не сможет официально продаваться на российском рынке. Эксперты полагают, что решение в случае принятия приведет к уходу трети продукции из бюджетного сегмента.

    Последние новости

    «Живите честно». Боевой летчик-военблогер покончил с собой на фоне подозрений в дискредитации Российской армии

    Бывший сенатор-миллиардер пожаловался на невыдачу продуктов в колонии

    Предстоящие выборы в стране НАТО насторожили ЕС из-за Украины

    Минобороны выпустило заявление о налете на Россию сотен беспилотников ВСУ

    В России попросили резко поднять цены на импортные шины

    В США признали победу Ирана

    Раскрыты обстоятельства судьбы покончившего с собой офицера и военблогера Воеводы

    Пропавшую 17-летнюю школьницу нашли в спальне у насильника

    Появились данные о прибытии наемников ВСУ на польскую границу

    Французского оппозиционера не пустили на ужин со сторонниками

    Все новости
