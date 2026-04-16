14:51, 16 апреля 2026

Россиянам назвали последствия мата на работе

Аналитик Южалин: За мат на работе могут последовать взыскание и урезание премии
Мат на работе может обернуться для нарушителя трудовой дисциплины рядом негативных последствий. Об этом россиян предупредил глава юридической практики в SuperJob Александр Южалин, его слова приводит RT.

Пункт о недопустимости мата на работе может быть прописан в локальных нормативных актах, например, в правилах внутреннего трудового распорядка. В этом случае провинившийся сотрудник может недосчитаться части премии или вовсе ее лишиться.

Еще одним последствием проступка для нарушителя дисциплины может стать взыскание со стороны начальства. Несколько таких замечаний рискуют стать предпосылкой для увольнения. Однако если работодатель не закрепил такое положение в нормативных актах, то привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности будет невозможно, констатировал Южалин.

Ранее аналитики hh.ru раскрыли отношение россиян к мату на работе. В ходе опроса более половины респондентов признались в регулярном использовании нецензурной лексики на основном месте труда. При этом, несмотря на распространенность мата в общении с коллегами, большая часть опрошенных сочли такого рода манеру профессионального взаимодействия неприемлемой.

