Россиянин описал уличный массаж в Индии фразой «масло перемешалось с потом»

Российский блогер побывал в Индии и описал уличный массаж там фразой «масло перемешалось с потом». Ролик об этом он разместил на своей странице @88888ssai в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора публикации, мастера обливают сидящих обнаженных клиентов маслом — даже заливают его в глаза и уши. После этого массажисты начинают стучать по головам людей. «Затем им выделяют уютное место на полу или на дороге (везде грязно), дают комфортабельный коврик из картона, на котором лежали уже десять человек, и начинается интенсивный массаж <...> Запах стоит здесь необычный — будто масло перемешалось с потом», — поделился турист.

Ранее другой российский турист побывал в Индии и показал, как готовят уличную еду местные повара. На кадрах показано, как мужчины голыми руками, а иногда прямо на земле, готовят разные местные блюда или употребляют их.