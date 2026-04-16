Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:03, 16 апреля 2026Путешествия

Россиянин описал уличный массаж в Индии фразой «масло перемешалось с потом»

Зарина Дзагоева
Кадр: @88888ssai

Российский блогер побывал в Индии и описал уличный массаж там фразой «масло перемешалось с потом». Ролик об этом он разместил на своей странице @88888ssai в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора публикации, мастера обливают сидящих обнаженных клиентов маслом — даже заливают его в глаза и уши. После этого массажисты начинают стучать по головам людей. «Затем им выделяют уютное место на полу или на дороге (везде грязно), дают комфортабельный коврик из картона, на котором лежали уже десять человек, и начинается интенсивный массаж <...> Запах стоит здесь необычный — будто масло перемешалось с потом», — поделился турист.

Ранее другой российский турист побывал в Индии и показал, как готовят уличную еду местные повара. На кадрах показано, как мужчины голыми руками, а иногда прямо на земле, готовят разные местные блюда или употребляют их.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали о местонахождении «золотой судьи» Хахалевой

    Раскрыто возможное местонахождение записавшего предсмертное видео военблогера

    Названо число иностранных пользователей MAX

    Планы Запада против Путина обернулись провалом

    Глава Пентагона в трех словах описал текущий статус верховного лидера Ирана

    52-летняя звезда «Американского пирога» стала моделью OnlyFans

    Робот прогнал кабанов из европейской столицы, попал на видео и прославился

    Министр войны США выступил с посланием к властям Ирана

    ЦБ заявил об изменении отношения россиян к росту цен

    Названо условие для точности ударных «КУБов» войск России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok