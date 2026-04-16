Россиянин показал рынок молока в Индии и вызвал отвращение у пользователей сети

Российский блогер побывал на рынке молока в Индии, показал происходящее там на видео и вызвал отвращение у пользователей сети. Ролик об этом он разместил на своей странице @88888ssai в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор публикации посетил одну из индийских деревень, где молоко продают прямо на улице. Покупатели окунают грязные руки в чаши с продукцией, таким образом проверяя ее на жирность. При этом они зачастую лгут, что молоко их не устраивает, чтобы позже прийти и купить его по более низкой цене. «В общем, лохотрон», — объяснил россиянин.

Подписчики назвали этот рынок ужасным, сославшись на антисанитарию. «В Индии отвратительно все», «А я еще жалуюсь на плохое молоко в магазине», «Боюсь представить, как они анализы сдают», «Ужас», — писали юзеры.

Ранее другой российский турист побывал в Индии и показал, как готовят уличную еду местные повара. На кадрах показано, как мужчины голыми руками, а иногда прямо на земле, готовят разные местные блюда или употребляют их.