13:25, 16 апреля 2026Силовые структуры

Россиянин получил 18 лет колонии после встречи с бывшим сослуживцем

В Севастополе осудили мужчину за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Севастополе осудили мужчину за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, 51-летний местный житель Руслан Черный-Швец ранее являлся военнослужащим ВСУ и был завербован бывшим сослуживцем Сергеем Лихомановым, которого привлек сотрудник СБУ. В ноябре 2023 года они совместно осуществляли сбор и передачу разведывательной информации о подразделениях и военных объектах на территории Севастополя своему куратору.

Также Лихоманов готовился произвести подрыв одного из железнодорожных мостов города. Сотрудники ФСБ выявили и пресекли их преступную деятельность.

Он признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Суд приговорил Черного-Швеца к 18 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 330 тысяч рублей. Лихоманов был осужден в октябре 2025 года.

Ранее сообщалось, что беженец с Украины получил в России 18 лет колонии.

