Названа заподозренная во взятках российская судья

Бастрыкин возбудил дело в отношении судьи-взяточницы из Курска

В Курской области судья Ленинского районного суда Ольга Петрова стала фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в производстве судьи Петровой находилось уголовное дело о покушении на мошенничество. За взятку в три миллиона рублей она должна была вынести фигурантке приговор, не связанный с реальным лишением свободы. Уголовное дело было возбуждено лично председателем СКР Александром Бастрыкиным.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что бывшая судья Краснодарского края, известная как «золотая судья», Елена Хахалева находится за пределами России.