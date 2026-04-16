Раскрыты детали о местонахождении «золотой судьи» Хахалевой

ГП: Экс-судья Хахалева находится за пределами России в международном розыске

Бывшая судья Краснодарского края, известная как «золотая судья», Елена Хахалева находится за пределами России. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры (ГП) России, передает ТАСС.

На процессе об обращении в доход России имущества Хахалевой представитель гособвинения заявил, что бывшая судья находится в международном розыске.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России подала иск в суд с требованием обратить в доход государства активы Елены Хахалевой, которую ранее в СМИ называли «золотой судьей», а также ее родственников