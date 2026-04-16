Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:31, 16 апреля 2026Силовые структуры

Раскрыты детали о местонахождении «золотой судьи» Хахалевой

ГП: Экс-судья Хахалева находится за пределами России в международном розыске
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Честный Детектив / Youtube

Бывшая судья Краснодарского края, известная как «золотая судья», Елена Хахалева находится за пределами России. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры (ГП) России, передает ТАСС.

На процессе об обращении в доход России имущества Хахалевой представитель гособвинения заявил, что бывшая судья находится в международном розыске.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России подала иск в суд с требованием обратить в доход государства активы Елены Хахалевой, которую ранее в СМИ называли «золотой судьей», а также ее родственников

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали о местонахождении «золотой судьи» Хахалевой

    Робот прогнал кабанов из европейской столицы, попал на видео и прославился

    Министр войны США выступил с посланием к властям Ирана

    ЦБ заявил об изменении отношения россиян к росту цен

    Названо условие для точности ударных «КУБов» войск России

    На Диброва подали в суд из-за скандального видео с расстегнутой ширинкой

    Названы способы остановить масштабные поставки БПЛА из Европы на Украину

    Раскрыта сумма вменяемой вице-мэру российского курорта взятки

    Россиянка лишилась полумиллиона рублей из-за взятой в долг тысячи

    Россиянин описал уличный массаж в Индии фразой «масло перемешалось с потом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok