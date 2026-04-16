13:10, 16 апреля 2026

Турист осквернил кладбище в Таиланде и разозлил местных жителей

Туриста арестовали на Пхукете за граффити на стене исламского кладбища
Алина Черненко

Фото: Adirach Toumlamoon / Shutterstock / Fotodom

Португальского туриста арестовали на тайском курорте Пхукет за то, что он нарисовал граффити на стене исламского кладбища. Об этом сообщает Bangkok Post.

Уточняется, что инцидент произошел 14 апреля в районе Муанг. Полицейские при задержании изъяли у 42-летнего Энрике 87 использованных баллончиков и один контейнер с краской, а также валик. Ему предъявили обвинения в порче общественного имущества.

«Иностранцы раздеваются догола и пляшут» Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
«Порно-Диснейленд». Почему Паттайя в Таиланде получила статус новой мировой столицы секс-туризма?
Поступок португальца, осквернившего религиозное место, разозлил местных жителей, в том числе лидеров исламской общины. По поводу возможной причастности к преступлению была допрошена еще одна иностранка.

Ранее турист из Австралии совершил возмутительное действие на кладбище в Японии и навлек на себя гнев местных жителей. Мужчина выпил пиво возле надгробия, громко рыгнул и записал себя на видео.

