Турист выпил пиво на могиле в Японии и навлек на себя ненависть местных жителей

Турист из Австралии совершил возмутительное действие на кладбище в Японии и навлек на себя ненависть местных жителей. Путешественник Джонс с ником LochieJones опубликовал свое видео в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на него обратило внимание издание The Independent.

Уточняется, что инцидент произошел в префектуре Яманаси. На размещенных в сети кадрах австралиец останавливается возле надгробия, перед которым стоит банка популярного японского пива Kirin, а затем открывает ее и пробует содержимое.

«Счастливого пути и покойся с миром», — говорит Джонс, отпивая пиво. Затем он громко рыгает и, уходя, кладет сигареты на могилу. «Я не оставлю его с пустыми руками, у меня есть чертовы "Мальборо"» — шутит иностранец.

Видео вызвало негативную реакцию у японцев, поскольку употребление подношений в местной культуре рассматривается как крайнее неуважение и сродни воровству у усопших.

«Вы едете в другую страну, чтобы проявить неуважение к могилам и украсть подношения, оставленные близким. Крайне развратное поведение», «То, что вы сделали, — это не просто невоспитанность, это глубокое неуважение», — написали возмущенные комментаторы.

После произошедшего посольство Австралии в Японии опубликовало заявление, призывающее путешественников вести себя подобающим образом при посещении этой азиатской страны. Тем временем местные СМИ сообщили, что полиция начала официальное расследование в отношении Джонса. А сам австралиец на своей странице в соцсети решил извиниться за содеянное.

«Послушайте, если вы считаете, что я осквернил ваших покойников, извините меня. Это была ошибка. Я признаюсь. Мне не следовало этого показывать», — написал он.

В июне американский турист напился, залез в древний храм в японском городе Киото и сломал его перила, признанные объектом культурного наследия. Под весом мужчины хрупкая конструкция треснула.

