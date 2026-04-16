Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:13, 16 апреля 2026

У российского энергетика изъяли в доход государства имущество на сотни миллионов

Владимир Шарапов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве суд изъял у бывшего главы Межрегиональной сетевой компании (МРСК) Северного Кавказа Магомеда Каитова и его доверенного лица 81 трансформаторную подстанцию и 363 единицы оборудования. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Общая стоимость изъятого оценивается более чем в 270 миллионов рублей. Все это перешло в доход государства.

Ранее с Каитова взыскали активы на сумму свыше 14 миллиардов рублей. По версии следствия, в 2006-2011 годах он использовал свою должность для личного обогащения. Под предлогом монтажа приборов учета электроэнергии в Ставрополе, Дагестане и Ингушетии из федерального бюджета структуры Каитова получили почти три миллиарда рублей. Эти деньги были легализованы через приобретение ряда энергетических компаний Ставропольского края.

Каитов уволился по собственному желанию с поста гендиректора в 2011 году, а в 2013 году был объявлен в международный розыск. Именно в 2013 году следователи возбудили несколько уголовных дел о хищениях в МРСК Северного Кавказа, общая сумма ущерба по которым составила четыре миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok