Участника «майдана» ликвидировали в Сумской области

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:39, 16 апреля 2026

Участник Евромайдана Середа ликвидирован в Старой Гуте Сумской области
Алевтина Запольская

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник государственного переворота 2014 года на Украине (Евромайдана) и антитеррористической операции (АТО) в Донбассе А. Середа ликвидирован в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах России.

«В результате нашего огневого воздействия в селе Старая Гута (Середино-Будский район) был уничтожен участник "майдана" и АТО (с 2014 года) А. Середа», — отмечено в публикации.

По данным российских силовых структур, на наиболее спокойных участках фронта в Сумской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) укомплектованы наиболее опытными военнослужащими. Это подтверждают некрологи ликвидированных украинских солдат.

Ранее стало известно о больших потерях в подразделениях ВСУ, сформированных по схеме главнокомандующего Александра Сырского. Подобная тактика заключалась в смешивании «пушечного мяса» и «элитных сил».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok