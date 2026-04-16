Участник Евромайдана Середа ликвидирован в Старой Гуте Сумской области

Участник государственного переворота 2014 года на Украине (Евромайдана) и антитеррористической операции (АТО) в Донбассе А. Середа ликвидирован в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах России.

«В результате нашего огневого воздействия в селе Старая Гута (Середино-Будский район) был уничтожен участник "майдана" и АТО (с 2014 года) А. Середа», — отмечено в публикации.

По данным российских силовых структур, на наиболее спокойных участках фронта в Сумской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) укомплектованы наиболее опытными военнослужащими. Это подтверждают некрологи ликвидированных украинских солдат.

Ранее стало известно о больших потерях в подразделениях ВСУ, сформированных по схеме главнокомандующего Александра Сырского. Подобная тактика заключалась в смешивании «пушечного мяса» и «элитных сил».