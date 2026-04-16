07:24, 16 апреля 2026Мир

Учительница в турецкой школе защищала детей во время стрельбы

Ahaber: Учительница в Кахраманмараше закрыла собой учеников во время стрельбы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСтрельба в школе

Фото: Ensar Ozdemir / Reuters

Погибшая в результате нападения на школу в турецком Кахраманмараше учительница Айла Кара защищала учеников от стрелявшего. Об этом сообщил телеканал Ahaber.

Отмечается, что педагог по математике фактически приняла удар на себя.

О стрельбе в средней школе турецкого города Кахраманмараш стало известно 15 апреля. По последним данным, число погибших при стрельбе в школе увеличилось до девяти человек. Еще 17 учеников получили ранения. Тринадцатилетний стрелявший также погиб. Мотивы его поступка неизвестны, отмечается, что стрелял он наугад в двух классах. Задержан отец подозреваемого — бывший полицейский.

