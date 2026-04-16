16:00, 16 апреля 2026

В Британии заявили о сдвиге в отношениях России и ЕС после данных о производствах дронов

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Публикация Минобороны России адресов производств украинских дронов в Европе говорит о серьезной перемене в отношениях между Москвой и Евросоюзом (ЕС). Об этом в соцсети X написал британский политик Джим Фергюсон.

«Европа теперь на линии огня, поскольку Россия сделала прямое предупреждение. Это означает, что, по мнению Москвы, местоположение предприятий больше не сможет их защитить», — пишет Фергюсон.

Политик отметил, что подобный шаг российского оборонного ведомства явно свидетельствует о сдвиге в отношениях между Россией и странами Европы.

Ранее о том, что раскрытие местоположения производств украинских дронов в Европе является прямой угрозой для Великобритании, написала Daily Express. В материале говорится, что Россия «выступила с прямой угрозой» нанести удары по британским объектам в Лондоне, Лестере и Саффолке.

    Последние новости

    Раскрыты детали о местонахождении «золотой судьи» Хахалевой

    Россиян предупредили о штрафе за одно действие в метро Москвы

    Раскрыто возможное местонахождение записавшего предсмертное видео военблогера

    Названо число иностранных пользователей MAX

    Планы Запада против Путина обернулись провалом

    Глава Пентагона в трех словах описал текущий статус верховного лидера Ирана

    52-летняя звезда «Американского пирога» стала моделью OnlyFans

    Робот прогнал кабанов из европейской столицы, попал на видео и прославился

    Министр войны США выступил с посланием к властям Ирана

    ЦБ заявил об изменении отношения россиян к росту цен

    Все новости
