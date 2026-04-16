В Британии заявили о сдвиге в отношениях России и ЕС после данных о производствах дронов

Фергюсон: Раскрытие мест производства украинских дронов в ЕС — серьезный сдвиг

Публикация Минобороны России адресов производств украинских дронов в Европе говорит о серьезной перемене в отношениях между Москвой и Евросоюзом (ЕС). Об этом в соцсети X написал британский политик Джим Фергюсон.

«Европа теперь на линии огня, поскольку Россия сделала прямое предупреждение. Это означает, что, по мнению Москвы, местоположение предприятий больше не сможет их защитить», — пишет Фергюсон.

Политик отметил, что подобный шаг российского оборонного ведомства явно свидетельствует о сдвиге в отношениях между Россией и странами Европы.

Ранее о том, что раскрытие местоположения производств украинских дронов в Европе является прямой угрозой для Великобритании, написала Daily Express. В материале говорится, что Россия «выступила с прямой угрозой» нанести удары по британским объектам в Лондоне, Лестере и Саффолке.