02:54, 16 апреля 2026Мир

В Европе официально признали использование Украины для военных целей

РИА Новости: Испанская оборонная фирма использует Украину для доработки систем
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес . Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Испанская компания UAV Navigation-Grupo Oesía призналась, что использует опыт применения своего вооружения в конфликте на Украине для доработки своих систем наведения, навигации и управления беспилотниками. На это обратили внимание журналисты РИА Новости, изучив соцсети руководства фирмы, а также заявления ее представителей.

Как заявил гендиректор компании Мигель Анхель де Фрутос Карро, происходящее на Украине позволяет быстро и точно адаптировать решения в области наведения, навигации и управления. По его словам, «реальный оперативный опыт» помогает создавать более автономные, устойчивые и точные системы, которые производятся для клиентов компании, в том числе и для вооруженных сил НАТО.

Так, судя по открытым заявлениям фирмы, украинские войска служат для нее сферой применения технологических наработок и источником получения практического опыта, пишет издание.

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов выделит 248 миллионов евро на производство боевых беспилотников для Киева. Министр обороны королевства Дилан Йешилгез-Зегериус заявила, что сотрудничество в этом вопросе позволяет им «учиться современным методам ведения боевых действий, а также открывает возможности для бизнес-сообщества».

