В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин еще не определил сроки оглашения послания Федеральному собранию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Пока глава государства не принял решение по срокам оглашения послания», — обозначил Песков.
Пресс-секретарь президента также добавил, что об утвержденной дате будет дана дополнительная информация.
В 2025 году оглашение президентом послания Федеральному собранию не состоялось. Причину этого в Кремле не уточнили. Однако в конце года Песков пояснял, что соответствующее решение принял Путин.