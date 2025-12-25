Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:47, 25 декабря 2025Россия

В Кремле высказались о сроках послания Путина Федеральному собранию

Песков: Послание Путина Федеральному собранию в этом году не состоится
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о сроках послания Владимира Путина Федеральному собранию. Слова Пескова приводят «Ведомости».

Песков подчеркнул, что в этом году послания Путина Федеральному собранию не будет. «Но оно состоится своевременно», — заверил он.

Материалы по теме:
«Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом! Правильно? Если уж Купянск под их контролем» Главные заявления Путина на прямой линии
«Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом! Правильно? Если уж Купянск под их контролем»Главные заявления Путина на прямой линии
19 декабря 2025
Биография Владимира Путина. Политическая карьера и личная жизнь президента России
Биография Владимира Путина.Политическая карьера и личная жизнь президента России
2 февраля 2024

Представитель Кремля не уточнил, по какой причине послание Путина Федеральному собранию в этом году не состоится. Однако подчеркнул, что это решение принадлежит главе государства.

«После того как президент посчитает необходимым, оно состоится — и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика. Все состоится своевременно», — заключил Песков.

18 декабря Песков заявил, что Путин пока не определился с датой послания Федеральному собранию. В ноябре Песков также сообщал, что дата не выбрана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силы ПВО сбили над территорией России более сотни украинских дронов за семь часов. Какие регионы отразили массированную атаку?

    «Жизни не дам». Российская пенсионерка хотела провернуть «схему Долиной», но проиграла и разгромила квартиру

    Юристы рассказали все о 13-й зарплате. Что делать, если коллегам заплатили, а вам — нет?

    Путин провел предновогоднюю встречу с представителями бизнеса

    На Украине признали двадцатикратное превосходство России в ресурсах в следующем году

    Трамп назвал способное расстроить Санта-Клауса событие

    Учительница несколько месяцев занималась сексом с 13-летними школьниками

    В Белоруссии опробовали модернизированный «Полонез»

    В Германии заявили о нежелании США поддержать мирный план Зеленского

    В Кремле высказались о сроках послания Путина Федеральному собранию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok