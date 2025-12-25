В Кремле высказались о сроках послания Путина Федеральному собранию

Песков: Послание Путина Федеральному собранию в этом году не состоится

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о сроках послания Владимира Путина Федеральному собранию. Слова Пескова приводят «Ведомости».

Песков подчеркнул, что в этом году послания Путина Федеральному собранию не будет. «Но оно состоится своевременно», — заверил он.

Представитель Кремля не уточнил, по какой причине послание Путина Федеральному собранию в этом году не состоится. Однако подчеркнул, что это решение принадлежит главе государства.

«После того как президент посчитает необходимым, оно состоится — и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика. Все состоится своевременно», — заключил Песков.

18 декабря Песков заявил, что Путин пока не определился с датой послания Федеральному собранию. В ноябре Песков также сообщал, что дата не выбрана.