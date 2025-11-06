В Кремле сделали заявление насчет послания Путина в 2025 году

Песков заявил, что решения по посланию президента в 2025 году пока нет

Российский президент Владимир Путин не принял окончательного решения об оглашении послания Федеральному собранию. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью «Ведомостям».

«Это (оглашение послания Федеральному собранию — прим. "Ленты.ру") зависит от решения президента. Глава государства сам выбирает время, которое, с его точки зрения, наилучшим образом отвечает потребностям», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, большая пресс-конференция, совмещенная с прямой линией, запланирована на середину декабря.

Послание президента России Федеральному собранию, как указано в Конституции, оглашается ежегодно. В нем глава страны должен изложить основные направления внутренней и внешней политики.

На днях Дмитрий Песков рассказал о подготовке прямой линии с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь также уточнил, что Кремль начнет сбор вопросов к прямой линии за две недели до эфира.

До этого стало известно, что прямую линию с Путиным запланировали на декабрь. Она будет объединена с большой пресс-конференцией.