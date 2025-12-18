Реклама

18:58, 18 декабря 2025Россия

В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Песков: Путин пока не определился с датой послания Федеральному собранию
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о дате послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию. Представитель Кремля заявил об этом в эфире телеканала «Россия 24».

«Пока президент не определился с точными сроками», — сказал он.

Песков в свою очередь пообещал, что как только Путин определится со сроками, то Кремль проинформирует об этом журналистов.

Послание президента России Федеральному собранию, как указано в Конституции, оглашается ежегодно. В нем глава страны должен изложить основные направления внутренней и внешней политики. В ноябре Песков также заявлял о том, что дата послания не определена.

