В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о дате послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию. Представитель Кремля заявил об этом в эфире телеканала «Россия 24».
«Пока президент не определился с точными сроками», — сказал он.
Песков в свою очередь пообещал, что как только Путин определится со сроками, то Кремль проинформирует об этом журналистов.
Послание президента России Федеральному собранию, как указано в Конституции, оглашается ежегодно. В нем глава страны должен изложить основные направления внутренней и внешней политики. В ноябре Песков также заявлял о том, что дата послания не определена.