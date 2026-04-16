21:55, 16 апреля 2026Мир

В Швеции заявили о проверке Россией НАТО на прочность

Евгений Силаев
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Главнокомандующий вооруженных сил (ВС) Швеции Микаэль Классон заявил, что Россия якобы планирует проверить Североатлантический альянс (НАТО) на прочность. Слова главкома приводит Times.

По словам Классона, после завершения конфликта на Украине Россия якобы планирует взять под контроль один из островов в Балтийском море, чтобы «проверить, насколько крепко НАТО держится вместе». Главком подчеркнул, что Швеция активно готовится к подобному развитию событий.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО втягивается в войну США и Израиля против Ирана. По его словам, похожий сценарий наблюдался и в конфликте на Украине.

    Последние новости

    Захарова прокомментировала заявления Мадьяра об отношениях с Россией

    Израиль потребовал сохранить войска в Ливане после завершения конфликта

    Трамп назвал условие для возобновления ударов по Ирану

    Скидку на автоштрафы для россиян предложено продлить на время обжалования

    Глава Туапсинского округа рассказал о серьезных последствиях атаки украинских БПЛА

    Набиуллина раскрыла острую проблему российской экономики

    В Швеции заявили о проверке Россией НАТО на прочность

    Пенсионерки едва не оказались под обломками рухнувшей стены

    Мощное уничтожение пехоты и техники ВСУ сняли на видео

    Трамп одной фразой прокомментировал массированную атаку ВС России на Киев

    Все новости
