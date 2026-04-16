В Швеции заявили о проверке Россией НАТО на прочность

Классон: Россия планирует проверить НАТО на прочность

Главнокомандующий вооруженных сил (ВС) Швеции Микаэль Классон заявил, что Россия якобы планирует проверить Североатлантический альянс (НАТО) на прочность. Слова главкома приводит Times.

По словам Классона, после завершения конфликта на Украине Россия якобы планирует взять под контроль один из островов в Балтийском море, чтобы «проверить, насколько крепко НАТО держится вместе». Главком подчеркнул, что Швеция активно готовится к подобному развитию событий.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО втягивается в войну США и Израиля против Ирана. По его словам, похожий сценарий наблюдался и в конфликте на Украине.