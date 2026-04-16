17:49, 16 апреля 2026

Встречавший катер в курортном городе россиянин получил 14 лет колонии

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Краснодарском крае осудили мужчину по делу о госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Подсудимый признан виновным по статье 275 («Государственная измена, то есть оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации») УК РФ.

Как установил суд, 38-летний житель Керчи по указанию сотрудника СБУ произвел разведку местности и разместил рядом с Геленджиком полученное из тайника оборудование, необходимое для швартовки безэкипажного катера.

После прибытия катера он должен был собрать полученные на нем беспилотники и подключить к системе дистанционного запуска и управления. Вооруженные силы России обнаружили и уничтожили плавсредство, а сотрудники ФСБ задержали злоумышленника.

Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, а также конфисковал в доход государства машину, мобильные телефоны и пять тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 18 лет колонии после встречи с бывшим сослуживцем.

