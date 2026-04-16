16:24, 16 апреля 2026

В кодексе православного бизнесмена назвали задержку зарплаты тяжким грехом
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Задержку зарплаты назвали тяжким грехом. Об этом со ссылкой на представленный на конференции «Вера и дело» кодекс православного предпринимателя сообщает РИА Новости.

«Бизнес — это форма служения Богу и людям. Богатство — инструмент для совершения добрых дел… Справедливость: выплата достойной "белой" зарплаты без задержек. Удержание заработка — тяжкий грех», — говорится в тексте.

Помимо необходимости выплачивать зарплату в срок, в кодексе также говорится об уважении права работников на отдых и время с семьей, помощи сотрудникам в непростых ситуациях, запрете на клевету, промышленный шпионаж и использование административного ресурса для уничтожения соперника. Также православный предприниматель должен отдавать часть доходов на благотворительность.

Как ранее стало известно, как минимум в десяти регионах России педагогам начали задерживать выплаты за классное руководство, которые составляют от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от величины населенного пункта. Так, деньги за январь не получили преподаватели в Челябинской, Иркутской, Архангельской, Тамбовской, Рязанской областях, Забайкальском и Хабаровском краях, Удмуртии и Карелии, а также в Ростове-на-Дону. Руководство школ довело до сведения сотрудников, что средства на эти цели перечисляются из федерального бюджета, и с начала года Минобрнауки финансирует расходы не в полном объеме.

