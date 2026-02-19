Российские учителя начали жаловаться на задержки выплат

«Известия»: В десяти регионах учителям задержали выплаты за классное руководство

Как минимум в десяти регионах России педагогам начали задерживать выплаты за классное руководство, которые составляют от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от величины населенного пункта. Об этом со ссылкой на профсоюз «Учитель» пишут «Известия».

Организационный секретарь Ольга Мирясова рассказала, что деньги за январь не получили преподаватели в Челябинской, Иркутской, Архангельской, Тамбовской, Рязанской областях, Забайкальском и Хабаровском краях, Удмуртии и Карелии, а также в Ростове-на-Дону.

Руководство школ довело до сведения сотрудников, что средства на эти цели перечисляются из федерального бюджета, и с начала года Минобрнауки финансирует расходы не в полном объеме.

Профсоюз обратился в Генпрокуратуру с требованием провести проверку и привлечь виновных лиц к ответственности. Уже после этого организация получила новые жалобы из других регионов.

Издание обратилось с запросами во все субъекты федерации, где были зафиксированы задержки в выплатах, но ответ пришел только из тамбовского Минобрнауки. Там указали, что январское денежное вознаграждение за классное руководство выплачено в полном объеме, а обращения по поводу задержек в ведомство не поступали.

Два месяца назад стало известно, что на задержки зарплаты пожаловались вахтовики, задействованные на строительстве Волковского горно-обогатительного комбината (ГОК) в городе Нижний Тагил в Свердловской области. Они записали обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, объяснив, что не могут купить билеты домой.

