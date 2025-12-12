Реклама

10:36, 12 декабря 2025Экономика

В российском регионе вахтовики пожаловались Бастрыкину на долги по зарплате

Вахтовые рабочие на объекте в Нижнем Тагиле пожаловались на задержку зарплаты
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Сотрудники компании «Новолекс», которые занимаются строительством Волковского горно-обогатительного комбината (ГОК) в городе Нижний Тагил в Свердловской области, пожаловались на задержки зарплаты Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».

Рабочие записали обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, рассказав, что не видят денег уже два месяца и не могут даже купить билеты домой.

«Не приобретаются билеты на выезд с объекта, не компенсируются затраты за проезд, не выплачиваются суточные на питание работникам, не выплачивается компенсация за задержку заработной платы», — говорится в обращении.

По словам вахтовиков, руководство предприятия не идет на контакт и игнорирует все обращения. В общей сложности от задержек пострадали около 200 человек. В «Новолексе» не ответили на запрос издания о комментарии.

Весной этого года Роструд сообщил, что в 2024 году количество жалоб россиян на задержку или невыплату заработной платы в выросло более чем на треть по сравнению с 2023 годом.

В конце ноября стало известно, что уже более двух месяцев не выплачивает зарплату сотрудникам Ярославский судостроительный завод (ЯСЗ). Основным заказчиком предприятия является Министерство обороны, по словам пострадавших, именно на него жалуется руководство верфи, объясняя отсутствие средств.

