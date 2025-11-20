Сотрудники российского завода остались без зарплаты из-за Минобороны

КП: Сотрудники Ярославского судостроительного завода 2 месяца сидят без зарплаты

Ярославский судостроительный завод (ЯСЗ), основным заказчиком которого является Министерство обороны, уже больше двух месяцев не выплачивает заработную плату. Об этом со ссылкой на опрошенных сотрудников предприятия сообщает «Комсомольская правда».

По их словам, в последний раз деньги приходили на счет в сентябре, но ни аванса 29-го числа, ни зарплаты 14 октября сотрудники не увидели. Руководство ЯСЗ обещало, что отдадут долги 23 октября, но зарплаты так и не выплатили.

«На собраниях говорят, что Министерство обороны не перечисляет деньги за заказ», — поделился с журналистами один из работников. Другой указал, что информация постоянно меняется, а сроки переносятся все дальше и дальше, из-за чего персонал начинает уходить.

Массовых увольнений пока нет, но некоторые уходят в отпуска и больничные, а также пишут заявления о приостановлении работы по статье 142 Трудового кодекса РФ в связи с задержкой заработной платы более чем на 15 дней с сохранением среднего заработка.

До этого СМИ выяснили, что инцидент с затонувшим в Неве у причальной стенки Балтийского завода буксиром «Капитан Ушаков» может обойтись ЯСЗ в 500-900 миллионов рублей без учета штрафов и пеней, которые придется платить отдельно. Недостроенное судно перевернулось еще в августе, но, несмотря на требование капитана Большого порта Санкт-Петербурга, поднять его до 20 ноября не удалось.

На заводе невозможность начать работы объясняют отказом Минобороны перевести деньги за выполненные заказы. Сам буксир с категорией ледовых усилений Arc4 строится для ВМФ России.

Ранее стало известно, что к сокращению персонала приготовился «Уралвагонзавод» (УВЗ) — основной поставщик танков для Российской армии и крупнейший в стране производитель вагонов.