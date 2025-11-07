Экономика
07:44, 7 ноября 2025Экономика

Крупнейший производитель вагонов в России собрался увольнять сотрудников

E1: «Уралвагонзавод» хочет уволить 10 процентов сотрудников до весны 2026 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Основной поставщик танков для российской армии и крупнейший в стране производитель вагонов «Уралвагонзавод» (УВЗ) приготовился к масштабному сокращению персонала. Об этом со ссылкой на приказ исполнительного директора компании сообщает региональный портал E1.ru.

В соответствии с документом, подписанным 7 октября, к весне 2026 года необходимо провести «оптимизацию численности центров, служб, управлений, институтов, отделов общества до 10 процентов от их среднесписочной численности».

Списки на увольнение рассматрит специальная комиссия, а все, кто в них попадут, получат выплату до трех месячных заработных плат.

Во время сокращений УВЗ откажется от приема на работу новых сотрудников и в дальнейшем на намерен заполнять освободившиеся места. В документе отмечается, что вакантные штатные единицы руководителей, специалистов и служащих предполагается упразднить.

Пресс-служба предприятия подтвердила сам факт готовящихся сокращений, но не стало комментировать данные о проценте сотрудников, которые попадут под них. «УВЗ проводит реструктуризацию, которая затрагивает в первую очередь оптимизацию административно-управленческих расходов», — подчеркнул представитель завода.

В комментарии изданию действующие сотрудники УВЗ предположили, что число уволенных может оказаться больше 10 процентов. По их мнению, большинство подразделений лишатся половины штатной численности, а высококвалифицированные специалисты потеряют рабочие места.

Ранее, в начале октября, стало известно, что «Уралвагонзавод» на фоне обвального падения выпуска вагонов в России перевел часть гражданского сегмента на четырехдневную рабочую неделю. В компании подчеркнули, что организовали переобучение сотрудников новым рабочим профессиям и предложили им перейти на новые места работы внутри структуры.

Негативная тенденция наблюдается на фоне роста избыточности парка вагонов в России при сокращении погрузки, из-за чего к сокращению численности персонала решили прибегнуть и в РЖД.

