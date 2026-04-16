Землетрясение произошло в российском регионе

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:43, 16 апреля 2026Экономика

USGS: Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на Дальнем Востоке
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Землетрясение произошло на Дальнем Востоке. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали в акватории Японского моря в четверг, 16 апреля, около 8 утра по местному времени (около часа ночи мск). Их магнитуда достигала 4,4 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в районе побережья Лазовского района, между населенными пунктами Преображение и Валентин. Очаг залегал на глубине 419,6 километра. О пострадавших и разрушениях информация не поступала. Угрозу цунами в российском регионе не объявляли.

Ранее мощное землетрясение произошло в американском штате Невада. Подземные толчки зафиксировали во вторник, 14 апреля, в 01:29 по всемирному координированному времени (04:29 мск). Их магнитуда достигала 5,7. Эпицентр явления находился в 20,4 километра от города Силвер-Спрингс, где проживает 5296 человек. Очаг залегал на глубине десять километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет тела — нет дела». Российский пилот и военблогер Воевода записал предсмертное видео, но в его суицид не верят

    «Радиостанция Судного дня» сделала отсылку к Супермену

    Китайский производитель снизил цены на популярные в России кроссоверы

    Стало известно о возможном продлении перемирия США и Ирана

    Пугачева передумала съезжать с элитной виллы на Кипре

    Российский боец UFC оценил жизнь на родине фразой «а что там делать»

    Обновление Windows сломало все версии ОС

    Экс-госсекретарь США назвал единственный способ решить конфликт с Ираном

    Висящая на окне проститутка в стрингах попала на видео в российском регионе

    Украина выпустила по российским объектам умные авиабомбы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok