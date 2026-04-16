Зоозащитница не поддержала идею об увеличении штрафов за выброшенных животных

Юрист Зиберт предложила меры вместо увеличения штрафов за выброшенных животных

Юрист и зоозащитница Светлана Зиберт в эфире Радио «Комсомольская правда» оценила инициативу об увеличении штрафов за выброшенных животных и предложила свои меры.

Она отметила, что за жестокое обращение с животными в России предусмотрены штрафы в размере 5-15 тысяч рублей для физических лиц, 15-30 тысяч — для должностных и до 150 тысяч — для юридических. Как писали ранее «Известия», предельный размер штрафа за выброс домашних животных может составить 30, 100 и 300 тысяч рублей соответственно.

По мнению эксперта, начинать же нужно с программ массовой стерилизации и ограничения разведения. «У нас будет большое количество животных на улице, потому что животное в настоящее время в России не представляет ценности. (...) У нас собак выбрасывают и кошек, даже породных», — подчеркнула Зиберт.

По ее словам, если вложиться один раз в стерилизацию, это будет в десятки раз дешевле, чем то, что тратится на решение этих проблем сейчас.

