Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:14, 16 апреля 2026Россия

Зоозащитница не поддержала идею об увеличении штрафов за выброшенных животных

Юрист Зиберт предложила меры вместо увеличения штрафов за выброшенных животных
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom  

Юрист и зоозащитница Светлана Зиберт в эфире Радио «Комсомольская правда» оценила инициативу об увеличении штрафов за выброшенных животных и предложила свои меры.

Она отметила, что за жестокое обращение с животными в России предусмотрены штрафы в размере 5-15 тысяч рублей для физических лиц, 15-30 тысяч — для должностных и до 150 тысяч — для юридических. Как писали ранее «Известия», предельный размер штрафа за выброс домашних животных может составить 30, 100 и 300 тысяч рублей соответственно.

По мнению эксперта, начинать же нужно с программ массовой стерилизации и ограничения разведения. «У нас будет большое количество животных на улице, потому что животное в настоящее время в России не представляет ценности. (...) У нас собак выбрасывают и кошек, даже породных», — подчеркнула Зиберт.

По ее словам, если вложиться один раз в стерилизацию, это будет в десятки раз дешевле, чем то, что тратится на решение этих проблем сейчас.

Ранее сообщалось, что в Тюмени пожарный вернул к жизни двух кошек, которые надышались дымом во время пожара в девятиэтажном жилом доме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok