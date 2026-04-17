Блогерша примерила платья матери из 80-х и 90-х и вызвала ажиотаж в сети

Блогерша Кэролайн (фамилия неизвестна) с никнеймом @buffywardrobe примерила наряды матери из 80-х и 90-х годов и вызвала ажиотаж в сети. Два видео на данную тему появились в ее TikTok-аккаунте.

Девушка предстала перед камерой в брендовых платьях, которые ее родительница носила в прошлом. В том числе она надела характерные приталенные предметы гардероба с широкими плечами и облегающие вечерние макси-платья. Также юзерша приложила фото матери в указанных вещах.

Ролики в сумме набрали три миллиона просмотров. «У мамы был отличный вкус», «Даже по видео понятно, что качество и пошив намного лучше, чем у среднестатистической одежды, которую производят сегодня», «Качество этих платьев не сравнится ни с чем, что мы сегодня можем найти в интернете», «Ваша мама была очень стильной и, судя по всему, богатой», «Такую одежду больше не шьют. Высокое качество и хорошая посадка», — указали зрители.

