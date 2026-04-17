20:57, 17 апреля 2026

Брошенный женой россиянин погубил семерых козлят и двух коз

Житель Омской области после ссоры с женой расстрелял коз и зарезал 7 козлят
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Омской области брошенный женой мужчина погубил семерых козлят и двух коз. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

36-летняя женщина после ссоры с мужем забрала ребенка и уехала. Мужчина запил и стал звонить супруге с угрозами, заставляя ее вернуться. Он шантажировал ее тем, что разделается с их скотом, однако его слова не подействовали на жену. Тогда он схватился за охотничье ружье и нож.

Он порезал семерых козлят, а под пули попали две козы.

Туши животных обнаружила полиция, которую вызвала женщина. Ружье оказалось незарегистрированным, также у него изъяли два патрона от мелкокалиберной винтовки и пять банок пороха. Возбуждено уголовное дело по факту хранения оружия.

