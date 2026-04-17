Бывший замглавы МВД Дагестана лишился часов за несколько миллионов рублей

07:20, 17 апреля 2026

Экс-замглавы МВД Дагестана Исмаилов лишился коллекции дорогих часов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

У бывшего замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова изъяли в пользу государства наручные часы. Об этом со ссылкой на текст решения суда сообщает ТАСС.

По данным агентства, в решение Дорогомиловского суда говорится, что стоимость восьми изъятых наручных часов составила 4,4 миллиона рублей. Ранее был удовлетворен иск надзорного ведомства об изъятии у Исмаилова имущества на сумму в 533 миллиона рублей.

Замглавы МВД Дагестана Руфат Исмаилов и его подчиненный Далгат Абдулгапуров попались на взятках на общую сумму 1,3 миллиона рублей. Они были задержаны ФСБ в ноябре 2023 года.

