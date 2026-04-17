Индии позволили отправлять в Россию тысячи военных

20:58, 17 апреля 2026

Индия сможет размещать в России до 3 тысяч военных
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Индия сможет размещать в России до трех тысяч своих военнослужащих в рамках соглашения о военном сотрудничестве между странами. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно опубликованному документу, индийцы также смогут дислоцировать на российской территории 10 военных самолетов и 5 военных кораблей. Соответствующий контингент может направляться для проведения совместных учений, оказания гумпомощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в иных случаях по согласованию сторон «в целях поддержания мира и стабильности».

В начале апреля Индия официально одобрила масштабный пакет мер по модернизации Вооруженных сил на общую сумму 25 миллиардов долларов, который включает, в частности, закупку у России пяти новых зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

