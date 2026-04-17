Китай решил сблизиться с вызвавшей гнев Трампа страной

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:47, 17 апреля 2026

Bloomberg: Китай решил углубить связи с Италией на фоне ссоры Трампа с Мелони
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Китай решил углубить отношения с Италией на фоне ссоры между президентом США Дональдом Трампом с премьер-министром европейской страны Джорджей Мелони. Об этом сообщает Bloomberg.

«[Глава МИД КНР] Ван И заявил [главе МИД Италии Антонио] Таяни, что Пекин готов сотрудничать с Римом для поддержания динамики обменов мнений на высоком и других уровнях, укрепления взаимопонимания и доверия, а также для обеспечения стабильного развития китайско-итальянских отношений», — передает агентство.

Также Ван И заявил своему итальянскому коллеге о необходимости активизации координации в международных делах «в связи с обострением геополитических конфликтов в этом году».

31 марта стало известно, что Италия отказала США в посадке на Сицилии военных самолетов, направляющихся на Ближний Восток. Как отмечает Bloomberg, это решение вызвало гнев главы Белого дома.

Кроме того, разногласия между Трампом и Мелони усилились после того, как американский лидер сделал несколько резких высказываний в адрес Папы Римского Льва XIV.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин посетит Китай с визитом в 2026 году. По некоторым данным, он может отправиться в КНР в мае, однако представитель Кремля пока не стал называть конкретные даты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok