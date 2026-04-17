Китай решил сблизиться с вызвавшей гнев Трампа страной

Bloomberg: Китай решил углубить связи с Италией на фоне ссоры Трампа с Мелони

Китай решил углубить отношения с Италией на фоне ссоры между президентом США Дональдом Трампом с премьер-министром европейской страны Джорджей Мелони. Об этом сообщает Bloomberg.

«[Глава МИД КНР] Ван И заявил [главе МИД Италии Антонио] Таяни, что Пекин готов сотрудничать с Римом для поддержания динамики обменов мнений на высоком и других уровнях, укрепления взаимопонимания и доверия, а также для обеспечения стабильного развития китайско-итальянских отношений», — передает агентство.

Также Ван И заявил своему итальянскому коллеге о необходимости активизации координации в международных делах «в связи с обострением геополитических конфликтов в этом году».

31 марта стало известно, что Италия отказала США в посадке на Сицилии военных самолетов, направляющихся на Ближний Восток. Как отмечает Bloomberg, это решение вызвало гнев главы Белого дома.

Кроме того, разногласия между Трампом и Мелони усилились после того, как американский лидер сделал несколько резких высказываний в адрес Папы Римского Льва XIV.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин посетит Китай с визитом в 2026 году. По некоторым данным, он может отправиться в КНР в мае, однако представитель Кремля пока не стал называть конкретные даты.