Corriere della Sera: Италия отказала США в посадке самолетов на Сицилии

Италия отказала США в посадке на Сицилии военных самолетов, направляющихся на Ближний Восток. Об этом сообщает Corriere della Sera.

«Никто не запрашивал разрешения и не консультировался с итальянским военным руководством. Фактически, план был сообщен, когда самолеты уже находились в полете. Первоначальная проверка подтвердила, что это не обычные или логистические рейсы, и, следовательно, они не подпадают под действие договора с нашей страной», — пишет итальянская газета.

Ранее Испания закрыла авиапространство для американских самолетов, участвующих в военной операции против Ирана.

Сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал ввести санкции против Испании из-за этого решения.