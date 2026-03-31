12:32, 31 марта 2026Мир

Страна-союзник отказалась помочь американским военным

Corriere della Sera: Италия отказала США в посадке самолетов на Сицилии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Andy Anderson / Wikimedia

Италия отказала США в посадке на Сицилии военных самолетов, направляющихся на Ближний Восток. Об этом сообщает Corriere della Sera.

«Никто не запрашивал разрешения и не консультировался с итальянским военным руководством. Фактически, план был сообщен, когда самолеты уже находились в полете. Первоначальная проверка подтвердила, что это не обычные или логистические рейсы, и, следовательно, они не подпадают под действие договора с нашей страной», — пишет итальянская газета.

Ранее Испания закрыла авиапространство для американских самолетов, участвующих в военной операции против Ирана.

Сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал ввести санкции против Испании из-за этого решения.

    Последние новости

    Иран ударил еще по одному гигантскому нефтетанкеру

    В России назвали причины отказа от европейских машин в пользу китайских

    ВСУ ударили по зданию правительства в столице российского региона

    Звезда «Кухни» развелась после девяти лет брака

    Раскрыта причина одного требования США к Польше

    Ермак обогнал Зеленского по деньгам

    Зеленского уличили в попытке устроить хаос в Венгрии

    Выявлена скрытая опасность популярных средств дезинфекции

    Молодая женщина поселилась в доме престарелых из-за дешевой аренды

    Москвичей предупредили о снеге в мае и апреле

    Все новости
