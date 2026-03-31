09:29, 31 марта 2026

В Конгрессе США призвали ввести санкции против европейской страны

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал ввести санкции против Испании из-за решения страны закрыть авиапространство для самолетов, участвующих в военной операции США в Иране. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Я настоятельно призываю президента [США Дональда] Трампа не оставлять без ответа решение испанского правительства ограничить воздушное пространство Испании для американских военных», — написал он.

Грэм также призвал Трампа как можно скорее закрыть американские авиабазы ​​в Испании «и перевести их в страну, которая позволит использовать эти ресурсы для защиты Америки и всего мира».

Ранее Испания закрыла авиапространство для американских самолетов, участвующих в военной операции против Ирана. Мадрид также ограничил доступ в испанское небо американским воздушным судам, базирующимся в третьих странах, таких как Великобритания или Франция.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

    Последние новости

    ВСУ семь дней подряд били дронами по Ленобласти. Атакован крупнейший нефтеналивной порт Балтики. Что известно о маршруте БПЛА?

    Невеста неожиданно достала пистолет и устроила стрельбу на свадьбе

    Уложивший мужчину с двумя ножами прием самбо в российском городе попал на видео

    В России резко упал спрос на ряд категорий работников

    Паникующие пассажиры сняли на видео возгорание двигателя самолета при взлете в Бразилии

    Россиянам посоветовали воздержаться от частой стирки джинсов

    Россиянин поставил украденные миллионы на спорт и проиграл свободу

    В России начали расследование из-за случая подозрения на оспу обезьян

    В Конгрессе США призвали ввести санкции против европейской страны

    Появились детали о водителе фуры с оружием в прославившейся бунтом российской колонии

    Все новости
