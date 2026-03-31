Грэм призвал ввести санкции против Испании из-за закрытия авиапространства

Сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал ввести санкции против Испании из-за решения страны закрыть авиапространство для самолетов, участвующих в военной операции США в Иране. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Я настоятельно призываю президента [США Дональда] Трампа не оставлять без ответа решение испанского правительства ограничить воздушное пространство Испании для американских военных», — написал он.

Грэм также призвал Трампа как можно скорее закрыть американские авиабазы ​​в Испании «и перевести их в страну, которая позволит использовать эти ресурсы для защиты Америки и всего мира».

Ранее Испания закрыла авиапространство для американских самолетов, участвующих в военной операции против Ирана. Мадрид также ограничил доступ в испанское небо американским воздушным судам, базирующимся в третьих странах, таких как Великобритания или Франция.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.